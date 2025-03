Czynności wskazały na to, że aktor zmarł z powodu choroby serca, pogłębiającej się przez zaawansowane stadium Alzheimera. Z kolei jego żona w wyniku rzadkiej choroby oddechowej wywołanej przez hantawirusa . Tymczasem amerykańskie media dotarły do nowych materiałów ze śledztwa.

Mężczyzna śledził Arakawę i Hackmana?

"Wspomniała mi, że jakiś mężczyzna zaparkował przed ich bramą i śledził ich. Przy dwóch różnych okazjach. Jedna z nich miała miejsce, gdy pojechali do White Rock. Poszli tam zjeść lunch, a facet ich śledził. Powiedziała: 'Christopher, jestem zaskoczona, że ochrona nie wiedziała, jak się dostał na teren społeczności, bo kiedy wyjechaliśmy, zauważyłam, że ten samochód jechał za nami od rezydencji do White Rock' – powiedział.

Arakawa podobno podeszła do mężczyzny, a ten "wyciągnął teczkę ze zdjęciami jej męża i chciał, aby je podpisał". 63-latka odpowiedziała mu, że "powinien mieć więcej szacunku do ich prywatności". Za jakiś czas drugi raz ten sam fan "zaproponował im butelkę wina". Nie przyjęli jednak jego prezentu. – Powiedziałem: 'O mój Boże, Betsy, to szaleństwo. Nie powinnaś podchodzić do niego'. Wiedział, czym jeżdżą. To właśnie było przerażające – przyznał Christopher.