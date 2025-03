Doda pozostaje w "topce" polskich gwiazd show-biznesu od ponad dwóch dekad. Ostatnie lata były dla artystki jednym z najbardziej płodnych okresów w karierze. Wydała płytę "Aquaria" , która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jej hity (m.in. te nagrane ze Smolastym) trafiały na listy przebojów rozgłośni radiowych. Ponadto nakręciła program "Doda. Dream Show" ze swojej trasy koncertowej, a jeszcze wcześniej szukała partnera na życie w formacie pt. " 12 kroków do miłości ".

Doda miała kłopoty ze znalezieniem reżysera swojego dokumentu

Jego słowa odbiły się szerokim echem i zdążyła już na nie odpowiedzieć sama Doda . Okazuje się jednak, że to niejedyne problemy, które gwiazda spotkała na swojej drodze w czasie prac nad filmem dokumentalnym.

– Zwolniłam pięciu pozostałych reżyserów, a trzech samych uciekło, gdyż bało się konsekwencji. Nie mają jaj, nie mają odwagi, ze wszystkimi chcą dobrze żyć, a to się nie da – ujawniła Rabczewska w rozmowie ze Światem Gwiazd. – Nie da się być w szpagacie emocjonalnym, nie można być neutralnym, jeśli się ma kręgosłup moralny – dodała.

W tej samej rozmowie wspomniała, jakiej osoby szukała na stanowisko reżysera swojego dokumentu. – Bardzo zależało mi na reżyserce, która była obiektywna i będzie miała w***e na show-biznes, bo nikt jej nie będzie miał, co dać, albo jak przekupić. Będzie po prostu mogła sprawiedliwie na to spojrzeć – mówiła wokalistka.