Chusteczki do suszarki z Action mają "ukrytą funkcję". Nadają się do wycierania kurzu

Jeśli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. Stare porzekadło sprawdza się w tej sytuacji. Kto by bowiem przypuszczał, że chusteczki, które zostały stworzone do suszarki bębnowej, by chroniły i odświeżały tkaniny, mogą też skutecznie zbierać kurz.

– Sama nie myślałam, że to działa, ale naprawdę działa – przyznała w filmiku na TikToku internautka o nicku "zakupowa_grazyna". Do demonstracji użyła chusteczek marki Fabulosa. 40 sztuk w Action kosztuje ok. 7 zł, czyli nie wychodzi to drogo (19 gr/szt) patrząc na efekty i to, że jedną chusteczką możemy odkurzyć pół mieszkania.

Geniusz tkwi w prostocie: wystarczy przetrzeć taką chusteczką kurz. – Ta chusteczka idealnie przyciąga kurz do siebie, a dodatkowo powoduje, że on tak szybko nie osiada – zapewniła tiktokerka. Dodała, że używa tego triku do boazerii, ale też do mebli, sprzętów RTV jak np. telewizor, czy czyszczenia łazienki.

Internauci wyśmiewają ten patent. "Chcesz pozbyć się kurzu? Wytrzyj go! Genialne! Że też nikt na to nie wpadł" – czytamy w jednym z komentarzy. Tiktokerka odpowiedziała, że "te chusteczki przyciągają do siebie kurz i nie obsypują się z niego, plus mają warstwę na sobie, która powoduje, że kurz tak szybko nie osiada".

Chodzi po prostu o to, że jak wycieramy kurz zwykłą ścierką lub szczotką, nie zawsze zbierane są wszystkie drobiny, a część z nich potem lata wszędzie i często wraca na "swoje" miejsce.

Taka chusteczka do suszarki najwyraźniej ma też właściwości antystatyczne i przyciąga kurz. Ns filmiku widać, że dokładnie go zbiera z przecieranej powierzchni. Sprzątanie jest szybsze i bardziej efektywne. Możliwe, że działa to też w przypadku chusteczek innych firm, które są jeszcze tańsze. A jeśli to nie zadziała, to można użyć ich do tego, do czego zostały stworzone.