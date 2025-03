7 nawyków, które ratują mnie, gdy zasypiam w pracy. Szybka poprawa koncentracji

Znasz to uczucie, kiedy siedzisz przed komputerem, wpatrujesz się w ekran, a twoje powieki ważą tonę? Jeszcze chwila i czołem uderzysz w klawiaturę? No właśnie. Praca, czy to w biurze, czy na home office, bywa wyzwaniem dla koncentracji. Dobra wiadomość? Mam swoje sprawdzone sposoby na pobudzenie mózgu i odzyskanie energii. Oto moje 7 nawyków, które stosuję, gdy senność atakuje mnie w pracy.