Polityka bezpieczeństwa i gwarancje

Chcą także utrzymać wspólne użytkowanie broni jądrowej z USA. Niezależnie od tego europejska polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa ma zostać rozszerzona, w tym poprzez bliższe stosunki z takimi krajami jak Wielka Brytania i Turcja. Jednak w przypadku Turcji wyraźnie wezwano do poprawy sytuacji demokratycznej, konstytucyjnej i praw człowieka . Celem jest rozszerzenie globalnej sieci z krajami nowo uprzemysławiającymi się i rozwijającymi oraz ustanowienie nowej Komisji Północ-Południe.

Zarówno Ukraina, jak i Izrael mają zapewnione wsparcie Niemiec. „Obejmuje to również materialne i polityczne gwarancje bezpieczeństwa dla suwerennej Ukrainy ” – głosi dokument: „We współpracy z naszymi partnerami szukamy sposobów na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych w celu zapewnienia Ukrainie wsparcia finansowego i wojskowego”.

Zwiększenie zdolności wojskowych

Jeśli chodzi o zwiększenie zdolności wojskowych Niemiec, CDU/CSU i SPD zobowiązały się do stałego zwiększania finansowania armii, ale nie były jeszcze w stanie uzgodnić celu do końca okresu legislacyjnego. Przyszłe technologie dla Bundeswehry mają być silniej promowane i szybciej wprowadzane do sił zbrojnych.