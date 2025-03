Mamy amunicji na pięć dni wojny? Szef MON zabrał głos

– Jest to możliwe w wielu obszarach, typach amunicji, ale nie można tego powiedzieć, że we wszystkich typach środków mamy taką samą sytuację – powiedział gen. Dariusz Łukowski.

Jak wyjaśnił, "zależy to od tego, o jakich środkach bojowych mówimy". – Do jakiego sprzętu, bo pamiętajmy, że w naszej armii mamy jeszcze miks starego typu sprzętu i to dotyczy głównie tego obszaru przestarzałej techniki, do której już nie produkujemy środków bojowych. Dysponujemy więc tym, co zgromadziliśmy lata temu (...) i oczywiście z różnym powodzeniem – przekazał.