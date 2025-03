Wieści o nowym Bondzie

W branży pojawiły się pytania i obawy, czy to oznacza, że "Pascal i Heyman przeniosą do elegancji i szorstkości Bonda dużą dozę magii i superbohaterstwa". Tego jeszcze nie wiadomo, bowiem Amazon nie przekazał więcej informacji na temat nowej odsłony filmu. Za to portal The Sun nieoficjalnie dowiedział się, że na premierę będziemy musieli trochę poczekać. Nowy Bond ma wejść do kin ponad koniec 2027 roku.