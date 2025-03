Podwyżka kontrowersyjnej renty alkoholowej. Tyle pieniędzy przelewa od marca ZUS

Budząca kontrowersje renta alkoholowa to potoczne określenie świadczenia przyznawanego osobom niezdolnym do pracy z powodu chorób wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu. W marcu wypłaty z ZUS zostały zwaloryzowane, co oznacza, że przelewane kwoty są wyższe niż dotychczas. Kto ma prawo do tego wsparcia i jakie są warunki jego uzyskania?