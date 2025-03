Kto może dostać ryczałt energetyczny? Lista beneficjentów

kombatanci ofiary represji wojennych i okresu powojennego żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych wdowy lub wdowcy po osobach wymienionych powyżej

1 marca 2025 r. wzrosła wartość tego świadczenia ( a także wielu innych ). Wynosi dokładnie 312,71 zł brutto, czyli niecałe 13 zł więcej niż wcześniej. Przy przyznawaniu ryczałtu nie jest brane pod uwagę to, jaką mamy pensję. Mogą go otrzymywać zarówno biedni, jak i bogaci. Trzeba jednak złożyć wniosek.

Wniosek o ryczałt energetyczny. Takie dokumenty trzeba złożyć?

" Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje świadczenie razem z emeryturą lub rentą uprawnionych osób. Wypłata następuje w tym samym terminie co podstawowe świadczenie emerytalno-rentowe. Beneficjenci mogą otrzymać środki przelewem na konto bankowe lub w formie gotówki. Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do dostawców energii – każda uprawniona osoba sama decyduje, jak je wykorzysta" – wskazuje portal forsal.pl .

Osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego mogą też skorzystać z innych form wsparcia finansowego tj. dodatek kombatancki (330,07 zł / miesiąc), dodatek kompensacyjny (49,51 zł/msc), świadczenie dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej (330,07 zł/msc) czy świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej (od 16,55 zł do 330,07 zł). Oprócz tego Urząd do Spraw Kombatantów może dofinansować zakup sprzętu medycznego lub leczenie.