Moskwa twierdzi, że rozmawia z USA o uruchomieniu gazociągu Nord Stream pod Bałtykiem. W ocenie polityka niemieckiej chadecji Rodericha Kiesewettera do sprawy należy się odnieść w rozmowach koalicyjnych, które prowadzą niemieccy chadecy z CDU/CSU i socjaldemokraci z SPD. W podkaście „Berlin Playbook” magazynu „Politico” Kiesewetter zażądał, by już w umowie koalicyjnej wykluczono „wskrzeszenie” gazociągu Nord Stream .

Jak powiedział, wykluczenie to musi obowiązywać „co do zasady i pod każdym względem”. W dokumentach końcowych przygotowanych przez grupy robocze prowadzące negocjacje koalicyjne między CDU/CSU i SPD, temat ewentualnego uruchomienia gazociągów z Rosji do Niemiec nie jest poruszony.