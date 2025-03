– Walka geopolityczna w Arktyce po prostu nasiliła się – powiedział Rosjanin w kontekście zapowiedzi USA dotyczących przejęcia przez Stany Zjednoczone Grenlandii. – I jest głębokim błędem sądzić, że są to jakieś ekstrawaganckie rozmowy nowej amerykańskiej administracji. Nic podobnego – padło.

Putin wspiera politykę USA ws. Grenlandii. "To nie ekstrawagancja"

W ostatnich miesiącach temat amerykańskich dążeń do przejęcia Grenlandii powrócił na arenę międzynarodową, wywołując liczne kontrowersje i reakcje ze strony władz duńskich (Dania ma pieczę nad polityką zagraniczną Grenlandii) oraz mieszkańców wyspy.​

– Nikt nie wyobraża sobie bycia towarem na sprzedaż. W rozmowach i mediach społecznościowych przeważały jednak reakcje satyryczne, fotomontaże przedstawiające Donald Trump Tower w centrum Nuuk czy Grenlandię z szyldem For Sale. Moi znajomi żartowali również, by przed kupnem Trump zapłacił zaległe czynsze za korzystanie z bazy wojskowej w Thule. Całe to show zakończyło się wizytą w Nuuk znanego amerykańskiego komika Conana O'Briena – mówił niedawno naTemat Adam Jarniewski, Polak mieszkający na Grenlandii, autor bloga Poznaj Grenlandię.