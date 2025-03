Sławomir Uprzywilejowany Mentzen. Powiem Panu, co znaczą płatne studia dla zwykłego człowieka

Sławomir Uprzywilejowany Mentzen mówi, że "w jego idealnym świecie studia powinny być płatne". W moim świecie, gdyby studia były płatne, ja i wielu młodych ludzi nigdy nie zdobyłoby wyższego wykształcenia. Jak to możliwe, Panie Mentzen? Już tłumaczę, ale żeby to zrozumieć, trzeba wyjść ze swojej bańki i spojrzeć na szarego młodego Kowalskiego, który nawet na studiach bezpłatnych nierzadko cienko przędzie. Zapraszam do mojej bajki, w której dojazdy do Warszawy zajmowały mi 4 godziny dziennie, a kupienie biletu miesięcznego na pociąg było dużym wydatkiem. Jest Pan ekonomistą, więc pogadajmy o kosztach.