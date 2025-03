"Okrągły stół" z UE ws. wyborów? Niemcy go zrobiły, Polska go nie planuje

Komisja Europejska nie komentuje sprawy, choć niecały miesiąc temu pytana o organizację tego wydarzenia wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej ds. suwerenności technologicznej Henna Virkkunen odpowiedziała: "myślę, że stanie się to w nadchodzących tygodniach". Na jej słowa ostro zareagowała prawicowa opozycja w Polsce.

Polityczna burza

"Nie pozwolimy, żeby obce ośrodki decydowały, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich w Polsce!" – zapowiadała europosłanka Konfederacji Anna Bryłka (należy do frakcji Patrioci dla Europy, stworzonej przez Viktora Orbana ).

Były minister edukacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek stwierdził w TV Republika, że to "bezprecedensowa próba ingerencji w wewnętrzne wybory państwa członkowskiego ze strony elit UE", a unijne "elity" i polski premier Donald Tusk próbują doprowadzić do sytuacji, w której "mogliby, tak jak w Rumunii, unieważnić wybór Karola Nawrockiego", kandydata popieranego przez PiS.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, komentując słowa Virkkunen stwierdził z kolei, że "to są wyraźne przygotowania", żeby "powtórzyć to, co stało się w Rumunii" oraz obrona "odrażającego tzw. liberalno-demokratycznego, a w istocie antydemokratycznego systemu przed zmianą i odbudową demokracji". Kaczyński i Czarnek nie wspomnieli jednak o przyczynie unieważnienia I tury wyborów prezydenckich w Rumunii. Tamtejszy sąd uznał, że kandydat Calin Georgescu manipulował wyborami w mediach społecznościowych i oszukiwał w kwestiach finansowania kampanii.