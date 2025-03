"Ciche godziny" w sklepach, czyli bez muzyki i komunikatów z głośników. Kiedy są i gdzie? Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

"Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 osób, co oznacza, że w naszym kraju żyje 400 000 osób autystycznych. Ale tu liczby się nie kończą, bo oprócz osób ze spektrum, są jeszcze ich rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że autyzm dotyczy nawet 3 mln osób w Polsce" – informuje Fundacja JiM, która zachęca sklepy do przystąpienia do tej akcji.

Klientów, którzy to docenią, w naszym kraju nie brakuje. Może ich być nawet więcej, bo nie da się ukryć, że na zakupach w trakcie "cichych godzin" mogą skorzystać też osoby po prostu zmęczone życiem w ciągłym zgiełku, przeboćcowane po całym tygodniu w pracy, szkole czy na uczelni lub nieprzepadających za muzyką z marketów lub gadaniem spikera.

Każdy ma wstęp do sklepu w czasie "godzin ciszy", nikt nie będzie niczego weryfikował na wejściu, ale trzeba się dostosować i uszanować wtedy potrzeby innych.

"Ciche godziny" w sklepach. Bez muzyki i komunikatów z głośników

Pionierem w tym temacie w Polsce był Auchan. Właściwie była to "oddolna inicjatywa hipermarketu Auchan Częstochowa Północ, który wraz z lokalnym Stowarzyszeniem 'Daj Mi Czas' wprowadził z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie, tak zwane Ciche godziny".

W 2019 roku wprowadzono je też w innej hipermarketach sieci, ale po roku Auchan się z tego wycofał, by potem wprowadzić je już na stałe. Obecnie "Ciche godziny" w sklepach stają się powoli standardem, choć nie wszystkich, bo np. w Biedronce ich nie ma.

Przy okazji tegorocznego Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2 kwietnia), Lidl w komunikacji prasowym przypomina, że w dyskontach tej sieci też obowiązują "Ciche godziny". Oprócz wypisanych na początku udogodnień, klieci w spektrum autyzmu są obsługiwani w pierwszej kolejności.

"Klienci deklarujący, że są osobami ze spektrum autyzmu, bez weryfikacji są obsługiwani poza kolejnością w tzw. kasach pierwszeństwa (jest to zazwyczaj kasa nr 1). Sieć prosi także wszystkich klientów, aby wykazali się zrozumieniem, jak i cierpliwością w stosunku do osób uprzywilejowanych do korzystania z kas pierwszeństwa. Dla większości klientów są to ledwo zauważalne zmiany. Natomiast dla osób ze spektrum autyzmu mogą stanowić istotne udogodnienie" – czytamy na stronie Lidla.

W których marketach są "Ciche godziny" i kiedy?

Aldi

poniedziałki w godz. 19:00 -21:00 czwartki w godz. 17:00 – 19:00 w soboty w godz. 18:00 – 20:00

Auchan

wtorki w godz. 15:00 – 17:00

Carrefour

codziennie w godz. 9:00 – 10:00

Castorama

wtorki w godz. 9:00 – 11:00 czwartki w godz. 9:00 – 11:00

Empik

wtorki w godz. 11:00 – 13:00 czwartki w godz. 19:00 – 21:00

Lidl

piątki w godz. 8:00 – 10:00 soboty w godz. 19:00 – 21:00

Stokrotka

środy w godz. 8:00 – 10:00 soboty w godz. 17:00 – 19:00