Fontanna solarna to hit do dekoracji ogrodu, oczka wodnego lub balkonu. Jak jej użyć? Fot. KreacjeDekoracje/YouTube, PIOTR KAMIONKA/REPORTER/EastNews

Fontanna solarna to ekonomiczne i w miarę ekologiczne (nie licząc plastiku) rozwiązanie do dekoracji ogrodu, tarasu, oczka wodnego lub balkonu. Jest bezobsługowa i samowystarczalna, bo działa na energię słoneczną, więc nie trzeba się przejmować kablami, zwarciami czy rachunkami za prąd.

Wystarczy położyć ją na powierzchni wody, włączyć i... już. Urządzenie unosi się na tafli i samo pompuje wodę spod spodu, by potem wyrzucać ją z dysz. Jak normalna fontanna, ale w wersji mini. Wygląda to ładnie, dźwięk działa kojąco na nerwy, ale ma też funkcję praktyczną. Można ją użyć do zraszania roślin. Jest na to sprytny sposób.

Na YouTube i TikToku pełno jest filmików z poradnikami pokazującymi, jak fajnie można zaaranżować taką solarną fontannę w ogrodzie. Potrzebne są dwie doniczki: bardzo duża i średnia/mała. Do większej sypiemy ziemię, obsadzamy ją dookoła kwiatkami. W środku umieszamy wypełnioną wodą mniejszą doniczkę i wrzucamy do niej ten sprytny gadżet.

Z daleka wygląda to, jakbyśmy mieli pełnoprawą fontannę podłączoną do wodociągu. Niestety taka solarna lampka nie jest bez wad: internauci piszą, że potrzebuje pełnego słońca do działania na pełnych obrotach. Nie liczmy więc na przyjemne plumkanie w nocy.

"Minusem właśnie takich lamp jest to, że nawet jak się mała chmurka trafi to fontanna już gorzej działa. Jednak i tak oko cieszy. I zawsze to mniej na prąd się płaci" – czytamy w jednym z komentarzy pod filmikiem.

Jeśli użyjemy jej na balkonie, to musimy uważać na podmuchy wiatru, by nie zalewać wodą sąsiadów (można za to nawet dostać mandat!) lub własnego mieszkania. Ustawmy więc naszą konstrukcję w osłoniętym miejscu. Nie wszystkie rośliny lubią też być stale podlewane, więc doczytajmy, na które gatunki ten gadżet będzie się nadawał idealnie.

Fontanna solarna wróciła do Action. Można ją także kupić taniej w Kauflandzie

"Fontanna Solar" już w zeszłym roku była hitem w Action, a teraz znów powróciła do tego sklepu. Kosztuje 30 zł bez grosza, ma 16 cm średnicy i 3 dysze, które tryskają wodą na wysokość do 50 cm. W Kauflandzie jest jeszcze tańsza, bo kosztuje 22,49 zł. W innych sklepach internetowych znajdziemy też np. świecące fontanny, ale te już są nieco droższe.

Fot. Action

Fot. Google