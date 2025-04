Do dramatycznych wydarzeń doszło 28 marca w Prusicach (woj. dolnośląskie). Według ustaleń śledczych Adam Sz. po kłótni z żoną sięgnął po broń palną. Najpierw zastrzelił swoją teściową, a następnie poszedł do sypialni dzieci, gdzie oddał strzały do 5-letniej córki i 9-letniego syna. Kobieta i dziewczynka zginęły na miejscu, chłopiec zmarł trzy dni później w szpitalu.