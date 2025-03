Tragedia w Prusicach. Mężczyzna, który zabił rodzinę, chciał zemsty na żonie

Śledczy wciąż badają motywy działania sprawcy. – Jedyne co mogę to powiedzieć na tę chwilę, to że doszło do nieporozumienia i kłótni między małżonkami i to, że są w trakcie sprawy rozwodowej – powiedziała Stocka-Mycek. Jak podaje WP, tuż przed tragedią 51-latek miał powiedzieć do żony: "Teraz będziesz cierpieć".