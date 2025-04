Kim jest małżeństwo, którego skarga na orlik "wsadziła" prezydenta za kraty? "To jest parodia"

Wydaje się, że poruszyli niebo i ziemię, od lat opowiadają o tej sprawie mediom. – Wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja i dalej nie potrafią nam pomóc. To jest najbardziej przytłaczające w tej sprawie – mówi Anna Szczepańska-Świszcz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Puławy i mieszkanka dzielnicy Włostowice, gdzie rozegrała się słynna na całą Polskę batalia o orlik. To z jego powodu prezydent Puław idzie do aresztu. Doprowadziła do tego lawina zdarzeń, zapoczątkowana przez skargę jednego małżeństwa. Kim są ci ludzie? – Osobiście próbowałam z nimi rozmawiać, ale nic nie wskórałam. Nie tylko ja. Wiele osób próbowało – twierdzi radna.