Rossmann – promocja na czekoladę Tony's Chocolonely. Lepsza niż dubajska?

Tony's Chocolonely nazywana bywa "najbardziej etyczną czekoladą na świecie". A żeby w pełni to docenić trzeba zrozumieć, jak wielkie nierówności nadal funkcjonują w świecie kakaowego przemysłu.

Czerwone opakowanie oznacza produkcję wolną od niewolnictwa. Poza tym owinięta jest w sreberko, co dziś rzadko się zdarza – to najlepszy materiał do ochrony czekolady przed wilgocią, światłem i zanieczyszczeniami z powietrza.