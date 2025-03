Nowy produkt w gazetce Dealz to szczyt marketingu. Można tam kupić jajeczka dubajskie. Fot. Marek BAZAK/East News

Sieć Dealz może nie należy do najbardziej rozpoznawalnych, ale na pewno ma swoich zwolenników. W ich sklepach można bowiem znaleźć artykuły do domu, ale przede wszystkim chemię, napoje i smakołyki, które na co dzień nie są dostępne w polskich sklepach. Najnowsza słodkość w ich ofercie wpisuje się w trendy.

Zobaczyłam gazetkę Dealza i się uśmiechnęłam. Takiej czekolady dubajskiej jeszcze nie jedliście

O czekoladzie dubajskiej na łamach naTemat pisaliśmy nie raz. Sieć zalewały kolejne filmiki dotyczące tego cukierniczego cudu, pełnego kremu pistacjowego i ciasta kataifi. Swoją wersję "na bogato" wypuścił Zenek Martyniuk, a ciekawi, ale oszczędni, mogli skosztować wersji budżetowej za 9,99 zł z Biedronki. Sama skusiłam się na tę ostatnią opcję tylko w wersji z Lidla, ale wielką fanką raczej nie zostanę. Dla mnie nawet jeden kawałek tego przysmaku jest zdecydowanie za słodki.

Jednak to, co zaproponował teraz Dealz może być ciekawym rozwiązaniem dla nieprzekonanych. Moda na czekoladę dubajską na swej drodze spotkała bowiem Wielkanoc. Efektem tego mezaliansu są… jajeczka w stylu czekolady dubajskiej.

Jajeczka dubajskie trafiły do Dealz Fot. Dealz

I powiedzcie mi, jak tu się nie uśmiechnąć widząc to cudowne osiągnięcie współczesnego marketingu? Pudełeczko o wadze 120 gramów kosztuje 25 zł, a na sklepowych pólkach ma być dostępne do 26 marca lub wyczerpania zapasów. Całość na pierwszej stronie gazetki promocyjnej została opisana jako "big deal" z Dealz.

Dealz ma wiele ciekawych produktów. Nie wszystkie są tak zabawne

Choć czekoladki w kształcie jajeczek z nadzieniem pistacjowym są zabawne, to w nowej gazetce Dealza znajdziecie sporo innych artykułów. Na półkach nie brakuje już akcesoriów do kwiatów i ogrodu. Na liście są rękawiczki idealne do przesadzania, ale i bardzo szeroki wybór doniczek oraz osłonek.

Miłośnicy air fryera, żartobliwie nazywanego Thermomixem klasy średniej, też znajdą tam coś dla siebie. Do sprzedaży trafiły bowiem papiery do pieczenia dedykowane do frytkownic beztłuszczowych z okrągłym koszem. Paczkę 50 sztuk kupicie już za 8 zł. Te o nieco większej średnicy będą kosztowały 15 zł. To fajna opcja, jeżeli nie chce wam się za każdym razem docinać papieru z rolki, a nie chcecie porysować teflonowej powłoki.

Coś dla siebie w Dealz znajdą także miłośnicy Włoch. Dzięki produktom marki Felce Azzurra można choć zapachowo przenieść się do Italii. W sprzedaży są żele do mycia ciała, żele pod prysznic, mydła w płynie, płyny do prania i wiele innych artykułów prosto od włoskiego producenta.