Kiriłł Dmitrijew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich i doradca Putina, od środy 2 kwietnia przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych . Spotkał się już z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa oraz z członkami Kongresu. Aby mógł w ogóle przyjechać do USA, administracja Trumpa musiała tymczasowo zawiesić sankcje, które obowiązują go osobiście.

Dmitrijew: Trump zatrzymał III wojnę światową

– To, co zrobił zespół prezydenta Trumpa, to zrozumienie, jaka może być przestrzeń rozwiązań i osiągnięcie pierwszej deeskalacji konfliktu, jaką kiedykolwiek osiągnięto, czyli powstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną między Rosją a Ukrainą – powiedział w wywiadzie w amerykańskiej stacji Fox News Dmitrijew.

Biznesy USA z Rosją i wyjątek od sankcji

Wysłannik Kremla podkreślił, że nie prosił USA o zniesienie sankcji, zapewniając, że Moskwa tego nie potrzebuje, gdyż ma obecnie silną gospodarkę. – Rosja nie prosi o zniesienie sankcji, ponieważ jeśli spojrzysz na to, jak rośnie nam PKB, to w zeszłym roku wynosiło to 4 proc., w porównaniu do zaledwie 1 proc. w Europie (...). Myślę, że sankcje mogą zostać zniesione, gdy amerykańskie firmy będą chciały skorzystać z okazji biznesowych w Rosji – zapewniał o sile swojego kraju doradca Putina.