29 marca przed siedzibą Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Rosji doszło do pożaru limuzyny marki Aurus Senat, przypominającej pojazd, jakim na co dzień porusza się rosyjski dyktator. Wartość zniszczonego auta wynosi od 23 do 29 mln rubli, co odpowiada 1-1,3 mln zł. Nagrania, które trafiły do sieci, ukazują, że mimo prób gaszenia podjętych przez przypadkowych przechodniów ogień całkowicie strawił maszynę.