"Po raz pierwszy od lat Niemcy nie są już najpopularniejszym krajem do składania wniosków o azyl w UE. Nowe badanie przeprowadzone przez Komisję pokazuje wyraźne zmiany, szczególnie pod względem liczby Syryjczyków ubiegających się o ochronę" – pisze gazeta "Welt am Sonntag", która dotarła do poufnego raportu Komisji Europejskiej.