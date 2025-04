Herbert Bopp nie wybiera się na razie ponownie w podróż do USA . "Przez dziesięciolecia byliśmy jednymi z tych, którzy uwielbiali odwiedzać sąsiedni kraj na południu" – pisze na swoim blogu rodowity Niemiec, który od wielu lat mieszka w Kanadzie. Od czasu "ataków" Donalda Trumpa nie wybiera się do USA w proteście.

"Chce uczynić Kanadę 51. stanem, obraża naszego premiera i wyśmiewa wszystko, co pachnie syropem klonowym" – mówi Bopp. "Mamy wspierać kogoś takiego naszymi świetnymi kanadyjskimi dolarami? Z pewnością nie".

76-latek nie jest odosobnionym przypadkiem. Według danych Statistics Canada liczba Kanadyjczyków powracających z podróży do USA w lutym była o 23 procent niższa niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. US Travel Association, stowarzyszenie biznesowe dla amerykańskiej branży turystycznej, poczuło się zmuszone kilka tygodni temu do zwrócenia uwagi na znaczenie kanadyjskich podróżników dla amerykańskiej gospodarki w obliczu eskalacji konfliktu. "Kanada jest najważniejszym krajem pochodzenia międzynarodowych turystów odwiedzających Stany Zjednoczone" – czytamy w komunikacie prasowym.