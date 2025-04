KRUS 7 lipca rozpocznie wypłaty renty wdowiej Fot. Michael Kempf

"Będzie nowy, dodatkowy termin płatności świadczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W związku z rozpoczęciem wypłaty rent wdowich, od lipca uruchomiony zostanie jeszcze jeden termin płatności – 7 dzień miesiąca" – informuje KRUS.

Ubezpieczalnia obecnie wypłaca świadczenia w 4 terminach; to 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. Teraz dojdzie do nich kolejny. Przypomnijmy: 1 stycznia 2025 r. weszły w życie przepisy ustawy o rencie wdowiej. Gwarantują one pomoc finansową osobom na emeryturze, które straciły małżonków. Wsparcie może objąć ok. 2 milionów seniorów, którym wzrosną świadczenia emerytalno-rentowe.

Nabór wniosków o rentę wdowią ruszył 1 stycznia i od samego początku Polacy bili frekwencyjne rekordy. W marcu liczba wniosków przekroczyła pół miliona. 90 proc. z nich złożyły kobiety. W Polsce jest o wiele więcej wdów niż wdowców (w 2021 roku w Polsce było ponad 2,2 mln wdów i niecałe 450 tys. wdowców).

Stąd ze świadczenia korzystają głównie kobiety, ale mężczyźni też mogą je otrzymywać, jednak wielu z nich się nie zgłosiło do ZUS (szacunkowo złożyli tylko 50 tys. wniosków, bo tyle wynosi 10 proc. z pół miliona).

Świadczenie przysługuje wdowom i wdowcom, którzy:

osiągnęli powszechny wiek emerytalny, tzn. mają ukończone, co najmniej 60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna, pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, po którym przysługuje renta rodzinna, nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed osiągnięciem 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), nie zawarli nowego związku małżeńskiego po śmierci małżonka, po którym przysługuje renta rodzinna.

Do kiedy składać wnioski o rentę wdowią?

Do tej pory mogliśmy pobierać tylko jedno świadczenie, np. emeryturę lub rentę rodzinną. Teraz mamy wybór i sami możemy zdecydować, co będzie dla nas bardziej opłacalne.

Zatem renta wdowia de facto nie jest osobnym świadczeniem, ale możliwością łączenia świadczeń na takie dwa sposoby:

100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. "własnego" świadczenia; 100 proc. "własnego" świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej.

"Pod pojęciem renty rodzinnej należy rozumieć również policyjną rentę rodzinną, wojskową rentę rodzinną albo rolniczą rentę rodzinną" – podkreśla rząd na swojej stronie. Co więcej, od 2027 r. 15 proc. własnego świadczenia lub renty rodzinnej wzrośnie do 25 proc., zatem będziemy otrzymywać jeszcze więcej pieniędzy.