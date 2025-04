Emerytura pod palmami. Często wystarczy 50 lat i stały dochód

Poszczególne kraje mają różne zasady dotyczące tego, pod jakim warunkiem i na jak długi termin wydają zezwolenia. Popularny wśród polskich turystów Cypr chce udokumentowanego zabezpieczenia w wysokości minimum 50 tys. euro rocznie (ok. 210 tys. zł). Dodatkowo co 3 lata trzeba przedstawiać zaświadczenie o niekaralności wydane w kraju, którego obywatelstwo posiadamy. Inne państwa mają także kryterium wiekowe i takie zezwolenia wydają np. dopiero osobom po 50. roku życia.

Tajlandia i Mauritius miejscami idealnymi na emeryturę pod palmami

Z bardziej osiągalnych kierunków, dość łatwe może okazać się otrzymanie "wizy emerytalnej" w Portugalii . Wystarczy, że wykażecie, iż posiadacie emeryturę, rentę lub dochód pasywny (np. w postaci dochodów z wynajmu mieszkań) w wysokości 760 euro miesięcznie (ok. 3,1 tys. zł), żeby móc się o nią ubiegać. I choć próg nie jest wysoki, to warto mieć znacznie wyższe dochody, żeby móc bez problemu pokryć koszty utrzymania na miejscu.

A co gdyby zamarzyła wam się emerytura w bardziej egzotycznym miejscu? Możecie próbować uzyskać wizę w Tajlandii, ale nie będzie to łatwe. W tym popularnym wśród Polaków kraju wymagane są roczne przychody na poziomie minimum 80 tys. dolarów (ok. 303 tys. zł). Jeżeli nie posiadacie aż takiego przychodu, ale nadal przekracza on 40 tys. dolarów (ok. 151 tys. zł), możecie zainwestować 250 tys. dolarów w Tajlandii lub w tamtejsze obligacje rządowe. To wystarczy, żeby otrzymać wizę.