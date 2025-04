Od 17 kwietnia 2025 roku w Polsce zaczyna obowiązywać nowy, restrykcyjny przepis dotyczący zakazu fotografowania wybranych obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Nowe prawo wprowadza zarówno jasne kryteria, co do miejsc objętych zakazem, jak i dotkliwe kary dla osób, które te przepisy złamią – bez względu na to, czy fotografują celowo, czy nieświadomie. Często te przepisy już obowiązywały wcześniej, w formie na przykład zaleceń, w praktyce jednak były nieegzekwowalne.