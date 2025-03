Nowy obowiązek dla wszystkich odbiorców prądu. Fot. Piotr Kamionka / Reporter

Nowe zasady rozliczeń za prąd. Wdrożenie liczników zdalnego odczytu (LZO)

Zgodnie z nowelizacją Prawa energetycznego, do 4 lipca 2031 roku wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce będą musieli posiadać liczniki zdalnego odczytu. Proces wdrażania tych urządzeń podzielono na etapy:

Do końca 2025 roku : 35 proc. odbiorców ma być wyposażonych w nowe liczniki. Do końca 2027 roku : 65 proc. odbiorców. Do końca 2028 roku : 80 proc. odbiorców.

Pierwszy etap, czyli 35 procent, Polska spełniła już w 2024 roku (6,8 mln Liczników Zdalnego Odczytu (LZO) u 36 procent odbiorców). Do końca 2027 roku wskaźnik powinien więc osiągnąć 65 procent.

Liczniki zdalnego odczytu , poza standardowym pomiarem zużycia energii, umożliwiają zdalną zmianę taryfy oraz sprzedawcy , eliminując konieczność wizyt przedstawicieli dostawcy. Ponadto, w przypadku przyłączenia odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, nie jest konieczna wymiana licznika.

Nowe oferty prądu z cenami dynamicznymi

Od 24 sierpnia 2024 roku sprzedawcy energii elektrycznej, obsługujący co najmniej 200 tys. odbiorców, są zobowiązani do wprowadzenia ofert z dynamicznymi cenami energii.

Oznacza to, że ceny prądu mogą zmieniać się nawet co godzinę lub kwadrans , w zależności od notowań na Towarowej Giełdzie Energii. Takie rozwiązanie pozwala odbiorcom na bardziej elastyczne zarządzanie zużyciem energii i potencjalne oszczędności.

Zmiany w rozliczeniach dla prosumentów

Planowane na 1 lipca 2024 roku przejście na rozliczanie prosumentów (osób produkujących energię na własne potrzeby, np. z fotowoltaiki) w oparciu o rynkową cenę godzinową energii elektrycznej zostało opóźnione. Obecnie prosumenci rozliczają się w systemie net-billingu, opartym na średniej miesięcznej cenie energii. Zmiana ta ma na celu lepsze dostosowanie rozliczeń do rzeczywistych warunków rynkowych, jednak jej wdrożenie nastąpi w późniejszym terminie.

Premie za efektywność energetyczną

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 roku wprowadza możliwość dla sprzedawców energii oferowania odbiorcom indywidualnym premii za proaktywne i efektywne zarządzanie zużyciem energii. Premiowane będzie m.in.:

Oszczędzanie energii elektrycznej. Wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej. Bycie prosumentem.

Dzięki tym działaniom gospodarstwa domowe mogą liczyć na pomniejszenie rocznego rozliczenia za energię o równowartość jednego przeciętnego miesięcznego rachunku.