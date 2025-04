Tragedia w Holandii: 14-letnia Nina nie żyje

Czym jest bullying? – to problem, który dotyka coraz więcej dzieci

Bullying, którego doświadczyła Nina, to przemoc psychiczna i fizyczna, która ma miejsce w środowisku szkolnym i poza nim. To systematyczne prześladowanie ze strony rówieśników, które może przybierać różne formy: wyśmiewanie, obelgi, wykluczanie z grupy, a także agresja fizyczna. Choć termin "bullying" stał się szerzej znany w ostatnim czasie m.in. za sprawą głośnego serialu "Dojrzewanie" na platformie Netflix, to problem ten towarzyszy dzieciom od dawna. Obecnie jednak przybrał nową formę – przemoc przeniosła się do sieci.