Porównania do Reagana zrobiły się popularne w momencie, gdy Trump już oficjalnie zaczął drugą kadencję w Białym Domu. I jednocześnie ruszył z ofensywą podpisywana kluczowych decyzji – tak jak ostatnio, kiedy nie ugiął się i nałożył cła na Chiny . A potem... jeszcze kolejne.

W odpowiedzi Chińczycy wyciągnęli wideo, którym chcieli bezpośrednio odpowiedzieć Trumpowi. To archiwalne nagranie z 1987 r., na którym Ronald Reagan ostrzegał, jakie mogą być skutki wojen handlowych. Opublikowała to Ambasada Chin w Waszyngtonie. Zaznaczono, że słowa Reagana w 2025 r. nabierają zupełnie nowego znaczenia.

To było przemówienie radiowe, w którym Reagan ostro skrytykował cła, ostrzegając, że doprowadzą one do załamania rynków, upadku przemysłu i utraty miejsc pracy przez miliony Amerykanów.