"Pogłębienie globalnej wyprzedaży akcji wywołane wojną handlową prezydenta USA Donalda Trumpa i stanowczą reakcją Chin na niespodziewanie wysokie cła" – tak jednym zdaniem CNN opisało to, co dzieje się na całym świecie. Trump po prostu zarzyna giełdy.

Premier Donald Tusk stwierdził, że "reakcja na wojnę celną była do przewidzenia". Jego zdaniem giełdowe trzęsienie ziemi od Japonii przez Europę do Ameryki trzeba przeżyć "bez nerwowych decyzji".

WIG20 na początku dnia tracił ok. 6 proc., potem spadki wyhamowały do ok. 2,5 proc. na godz. 11. W innych krajach Europy było gorzej.

Niemiecki Dax otworzył się dziś 9 proc. na minusie, londyński FTSE stracił ok. 5. A i tak rynki europejskie radzą sobie na ogół lepiej niż rynki azjatyckie na początku sesji. Japoński indeks Nikkei 225 zamknął się 7,9 proc. na minusie, sama firma Sony spadła o ponad 10 proc. Równie źle jest w Chinach (ok. 7 proc. na minusie), indeks Hang Seng w Hongkongu zleciał o 13 w dół.

Spadki to nie wszystko, widać też było gwałtowny wzrost obrotu, co analitycy tłumaczą zgodnie masową wyprzedażą i "pełnowymiarową paniką". Warto też zauważyć, że w piątek poleciały też amerykańskie akcje. Stało się to po tym, gdy Chiny odpowiedziały zaciekłym odwetem, nakładając 34 proc. cła na wszystko, co amerykańskie.