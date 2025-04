"Uchylił decyzję o nadaniu koncesji. Co oznacza, że Telewizja Republika traci miejsce na multipleksie MUX-8" – czytamy we wpisie w serwisie X. Wyrok sądu nie jest prawomocny.

TV Republika i wPolsce24 tracą koncesję. WSA właśnie uchylił decyzję KRRiT

– Dawno nie słyszałem tylu kłamstw z ust sądu. Widziałem sędziów, którzy wydali wyroki sprzeczne z prawem i haniebne, ale żeby tak kłamać do kamery mając przed sobą dokumenty, to trzeba być człowiekiem bez sumienia. Pani sędzia powiedziała, że trzeba wpłacić od razu 6 mln zł, żeby nadawać. Otóż prawo mówi, że trzeba co roku wpłacać milion złotych i nie ma innych przepisów w tej sprawie – powiedział Tomasz Sakiewicz, prezes TV Republika, co cytuje portal.