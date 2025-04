– To jasny i silny sygnał dla obywatelek i obywateli, ale i dla naszych partnerów z UE: Niemcy dostaną rząd zdolny do działania i zdecydowany w swoich działaniach – zapewnił, przedstawiając umowę, Friedrich Merz, szef CDU, który ma być nowym kanclerzem i przewodzić koalicji.

Umowa koalicyjna: trzy razy o Polsce

O Polsce mowa przede wszystkim w kontekście współpracy zagranicznej: wzmocnienie relacji z Polską i Francją jako jeden ze swoich priorytetów Friedrich Merz zapowiadał już w kampanii. „Chcemy także dalej rozwijać przyjaźń z naszym wschodnim sąsiadem, Polską. W Trójkącie Weimarskim będziemy dążyć do ścisłej koordynacji we wszystkich istotnych kwestiach polityki europejskiej, aby móc działać bardziej jednomyślnie w służbie całej UE” – czytamy w umowie koalicyjnej.

Co jeszcze w umowie? Główne punkty

W sprawie gospodarki zapowiedział „rozruszanie jej”: zmniejszenie podatków, wsparcie inwestycji (słowo ponad 40 razy użyte w umowie), gdzie cel to zwiększenie ich poziomu o 30 proc. w nadchodzących latach, zmniejszenie cen energii, ograniczenie zasiłku dla bezrobotnych, integrację różnych grup na rynku pracy. Inne priorytety to wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym większe uprawnienia dla policji, oraz zwiększenia wydatków na obronę zgodnie z uchwalonym tuż przed wyborami pakietem finansowym.

Inni liderzy o umowie

Lider SPD Lars Klingbeil też chwalił umowę z CDU i CSU: – Nie chodzi o to, by zmienić wszystko, ale to, co ważne – stwierdził. – Kraj potrzebuje rządu stabilnego, który jest w stanie modernizować nasz kraj (…). Mimo różnic udało nam się zbudować mosty. Z kolei liderka SPD Saskia Esken podkreśliła na konferencji, że to długo negocjowane, ale osiągnięte porozumienie pozwala trzymać na dystans siły skrajne (AfD) i utrzymać w kraju stabilność.