Rząd Niemiec. O to spierają się przyszli koalicjanci.

Poza tym mogą być wydawane jedynie jako dodatek do przyjętego budżetu federalnego. A w nim wciąż tkwi ogromna dziura. Z obliczeń ministerstwa finansów wynika, że w ciągu czteroletniej kadencji nowemu rządowi zabraknie co najmniej 100 mld euro.

Wiele pytań bez odpowiedzi

SPD wolałaby podnieść podatki dla najlepiej zarabiających, ale CDU/CSU jest temu przeciwna. Negocjacje na temat powołania nowego rządu odbywają się obecnie na wysokim szczeblu. Początkowo politycy tych trzech partii, wyspecjalizowani w określonych zagadnieniach, omówili i wyjaśnili między sobą swoje pomysły i plany w 16 grupach roboczych. Po dziesięciu dniach negocjacji podsumowali na piśmie to, co udało im się uzgodnić, a co nadal wymaga wyjaśnienia.

Nie wszystko da się sfinansować

Przewodniczący CDU Friedrich Merz powiedział krytycznie, że rozmowy w niektórych grupach roboczych toczyły się pod hasłem "Przedstaw nam swoje życzenia". Zadaniem głównej grupy negocjacyjnej będzie teraz "ograniczenie tych życzeń do tego, co można spełnić". Jedno jest pewne: "Będziemy musieli dokonać znacznych oszczędności", powiedział Merz.

Wszystko dokładnie sprawdzić

Coraz więcej emerytów

Jednak dużej części wydatków na cele socjalne nie można po prostu obciąć, w tym kosztów związanych ze starzeniem się niemieckiego społeczeństwa. W 2024 roku państwo musiało wpłacić 116 mld euro do nadwerężonych funduszy emerytalnych , co stanowiło około jednej czwartej całego budżetu.

Porozumienia z krajami sąsiadującymi

Ale co właściwie oznacza tu zwrot "w porozumieniu"? Czy sąsiedzi Niemiec muszą się zgodzić na ich posunięcia, czy wystarczy, że zostaną o nich tylko informowani? W tej sprawie utrzymuje się spór z SPD. Trudno jednak oczekiwać, że lider CDU Friedrich Merz postawi europejskich sąsiadów Niemiec przed faktami dokonanymi, wywołując przez to ich gwałtowny sprzeciw.

Cięcia w pomocy rozwojowej?

Jednak niższe koszty opieki nad mniejszą liczbą osób ubiegających się o azyl i znalezienie miejsc pracy dla większej liczby bezrobotnych nie zlikwiduje luk w budżecie. W poszukiwaniu dalszych możliwych oszczędności, w centrum zainteresowania znalazła się polityka rozwojowa . CDU i CSU proponują zmniejszenie wydatków na pomoc rozwojową i włączenie Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem takiego posunięcia ma być to, żeby polityka zagraniczna , polityka bezpieczeństwa i rozwoju, w tym promowanie handlu zagranicznego, szły ze sobą w parze.

Podczas kampanii wyborczej lider CDU Merz mówił o "przywróceniu zdolności Niemiec do działania w polityce zagranicznej". Dla niego oznacza to połączenie interesów politycznych i gospodarczych, zwłaszcza w tych krajach, do których płyną niemieckie pieniądze. Merz uważa, że rozdzielenie od siebie polityki zagranicznej i współpracy rozwojowej przynosi efekt przeciwny do zamierzonego.