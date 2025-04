Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Program "Mieszkanie na Start" to rządowa inicjatywa działająca od 2018 roku. Jej celem jest wsparcie osób o niskich i umiarkowanych dochodach w opłacaniu czynszu za wynajmowane mieszkania. W ramach projektu przewidziano bezzwrotne dopłaty, które mogą sporo obniżyć miesięczne koszty najmu.

"Mieszkanie na Start" dalej działa. Kto może skorzystać z tej formy wsparcia?

Dopłaty przysługują najemcom nowych mieszkań, lokali po rewitalizacji, mieszkań wynajmowanych przez Społeczne Agencje Najmu (SAN), a także lokali udostępnianych w ramach programu "lokal za grunt". Finansowe wsparcie kierowane jest do różnych grup społecznych: młodych, rodzin z dziećmi, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami.

Aby zakwalifikować się do programu, trzeba spełnić kilka warunków: nie posiadać prawa własności do innego lokalu mieszkalnego, zamieszkiwać wynajmowany lokal, osiągać dochody mieszczące się w określonym limicie (o tym za chwilę) oraz posiadać tzw. "zdolność czynszową", czyli możliwość opłacania części czynszu nieobjętej dopłatą. Dopłaty mogą być przyznane maksymalnie na 15 lat, a w wyjątkowych przypadkach nawet na 20.

Wniosek o dopłatę składa się w urzędzie gminy właściwym dla lokalizacji mieszkania. Wcześniej należy znaleźć lokal objęty programem, podpisać umowę najmu w wyniku naboru lub bezpośrednio (np. SAN, lokal za grunt), a następnie dołączyć do wniosku odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów. Program realizowany jest we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Jakie są kryteria dochodowe w "Mieszkaniu na Start" i dopłaty 2025 roku?

Portal Infor.pl w najnowszym artykule przypomina o istnieniu tego programu i o tym, jakie obecnie przysługują dopłaty. Kryterium dochodowe nie zmieniło się, ale jest zależne od przeciętnego wynagrodzenia, które teraz wynosi obecnie ok. 8,6 tys. zł brutto (ok. 6,1 tys. zł na rękę).

Limit dla singli: średni miesięczny dochód nie może przekroczyć 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia Limit dla rodzin: średni miesięczny dochód nie może przekroczyć 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia + dodatkowe 40 punktów procentowych za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Jeśli nasze dochody nie przekraczają tych limitów, to możemy starać się o dopłaty w ramach "Mieszkanie na start". Ich wysokość zależy od lokalizacji mieszkania i liczby osób w gospodarstwie domowym. Portal Infor.pl wypisał przykładowe aktualne kwoty, które wypisałem niżej.

Para z jednym dzieckiem może liczyć maksymalnie na:

666 zł miesięcznej dopłaty do czynszu w Krakowie 721 zł miesięcznej dopłaty do czynszu w Gdańsku 563 zł miesięcznej dopłaty do czynszu w Katowicach 767 zł miesięcznej dopłaty do czynszu w Poznaniu

Małżeństwo z trójką dzieci może liczyć maksymalnie na:

1065 zł miesięcznej dopłaty do czynszu w Krakowie 1154 zł miesięcznej dopłaty do czynszu w Gdańsku 901 zł miesięcznej dopłaty do czynszu w Katowicach 1226 zł miesięcznej dopłaty do czynszu w Poznaniu

Wszystkie stawki dopłat w 2025 roku możemy znaleźć w tym dokumencie. Dowiemy się z niego, że największa dotyczy 6-osobowej rodziny w Warszawie: w takiej sytuacji można liczyć na 1526 zł dopłaty do czynszu. Lista gmin biorących udział w programie jest na tej stronie, a bardziej rozwinięte instrukcje znajdziecie na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.