Prawo własności a prawa najemcy – granice dostępu do lokalu

Choć właściciel pozostaje właścicielem nieruchomości, to po jej wynajęciu jego możliwości wchodzenia do lokalu są ograniczone. Najemca zyskuje bowiem prawo do niezakłóconego korzystania z mieszkania, co obejmuje ochronę przed nieuprawnionym dostępem – czytamy w tekście "Rzeczpospolitej" o tym, kiedy właściciel ma prawo wejść do wynajmowanego lokalu.​