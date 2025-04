„ Prawo i Sprawiedliwość , największa partia opozycyjna w Polsce, chce w sobotę demonstrować w Warszawie , odwołując się przy tym do dwóch ważnych rocznic“ – czytamy w czwartek (10.04.25) w niemieckim dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Warszawski korespondent gazety Stefan Locke przytacza słowa Jarosława Kaczyńskiego , który wezwał „wszystkich patriotów“ do upamiętnienia tysiąclecia Królestwa Polskiego i pięćsetnej rocznicy hołdu pruskiego.

„Duże zgromadzenie zwolenników (partii) może być pomocne również dlatego, że kampania wyborcza PiS ruszyła niemrawo. Partii brakuje pieniędzy, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza cofnęła dziesiątki milionów subwencji z powodu niewłaściwego wykorzystania funduszy państwowych. Jej kandydat, historyk Karol Nawrocki, który do momentu nominacji był w dużej mierze nieznany i nie był związany z żadną partią, nie osiągnął jeszcze tak dobrych wyników w sondażach, jak się spodziewano“ – pisze Locke.

Potrzebna mobilizacja

Autor tekstu zaznacza, że o wyniku wyborów może przesądzić nawet niewielka liczba głosów, dlatego tak ważna jest dla partii mobilizacja wyborców. „PiS wciąż wykorzystuje do tego – w istocie wspaniałą, a w pozostałej części Europy dziś w dużej mierze nieznaną – polską historię“.

Hołd naładowany interpretacjami

Locke pisze, że w następnych stuleciach hołd pruski został praktycznie zapomniany, ale powrócił do świadomości w XIX wieku, gdy przypomniał o nim monumentalny obraz Jana Matejki, a Polska znajdowała się pod zaborami – m.in pod zaborem pruskim.

Jak czytamy, od tego momentu narosły interpretacje tego wydarzenia, a hołd pruski otrzymał ogromny polityczny ładunek. „Także ze względu na brutalną historię niemiecko-polską wydarzenie to było przez długi czas przedstawiane w Polsce jako stracona szansa na pokonanie Niemców“.

Niemiecki dziennikarz pisze, że wśród poważnych historyków panuje dziś jednak zgoda, że choć obraz Matejki wyraża polskie nastroje końca XIX wieku, to ma niewiele wspólnego z tym, co faktycznie wydarzyło się w Krakowie w 1525 roku. „Zygmunt I nie rządził państwem narodowym, ale był królem zróżnicowanej etnicznie i religijnie szlacheckiej konfederacji, w której żyło wiele narodów i do której Prusy wniosły zresztą owocny wkład“.