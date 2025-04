Ostatnia rozmowa braci Kaczyńskich

– Czyli co, Tusk nie chce, żebyśmy poznali treść ostatniej rozmowy braci Kaczyńskich? –dopytywała go dziennikarka. – Tak uważam i powiem więcej....Na temat tej rozmowy narosły różne mity, różne teorie. Jedna kwestia jest bardzo wymowna, ponieważ wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych (...) Jarosław Kaczyński przyznał, że rozmawiał z prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim dwukrotnie – raz po 6 rano i raz po 8 rano – wskazał były sędzia w rozmowie z naTemat.pl.

I treść na tej tabliczce brzmi następująco: "W pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach".

Były sędzia: Jedna z ambasad krajów NATO przekazała treść rozmowy

– Czyli nie stenogram, tylko streszczenie, tak? – zwróciła uwagę Dryjańska. – Nie stenogram, tylko streszczenie tej rozmowy. I to się da sprowadzić do tego, co swego czasu powiedziałem, czyli robią mi takie problemy jak w Gruzji. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzisz. I to nie jest naruszenie tajemnicy, to co ja w tym momencie mówię – podkreślił były sędzia.