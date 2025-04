"W związku z Pana pismem z dnia 10 kwietnia br., dotyczącym debaty organizowanej przez sztaby wyborcze dwóch Kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pragnę wyjaśnić, co następuje" – zaczął w piśmie do Hołowni, dyrektor TVP Tomasz Sygut.

Tak TVP tłumaczy, kto stoi za piątkową debatą

"Realizując misję publiczną oraz odpowiadając na oczekiwania widzów, Telewizja Polska – również podczas bieżącej kampanii – stara się być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a do takich należą wydarzenia związane z rywalizacją Kandydatów ubiegających się o najważniejszy urząd w Państwie. Jeśli zatem Kandydat lub Kandydaci zapowiadają swoje publiczne wystąpienie, to Telewizja Polska dokłada wszelkich starań, by je rzetelnie zrelacjonować, dostosowując się do miejsca, terminu i zaplanowanej konwencji" – dodał.