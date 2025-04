Wiele wskazuje na to, że Końskie staną się dziś polityczną stolicą Polski. O ile wszystko dobrze pójdzie, spotkają się w nich czterej najważniejsi kandydaci biorący udział w prezydenckim wyścigu. Nic nie jest ustalone, panuje chaos, więc szansa na to, że coś nie pójdzie dobrze, rośnie.

Hołownia będzie na debacie w Końskich

Przypomnijmy: dziś w Końskich ma się odbyć telewizyjna debata Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Trzaskowski będzie czekał w studiu TVP , TVN i Polsatu o godz. 20. Sztab Nawrockiego nie chce się zgodzić, by tylko te telewizje nadawały debatę i żąda, by dopuścić do niej też prawicowe TV Republika i wPolsce24. Zapowiada, że będzie czekał na Trzaskowskiego na rynku o 18:50 przed kamerami Republiki.

Z kolei Szymon Hołownia od kilku dni wyraża oburzenie, że nie został zaproszony do planowanej, ale stojącej pod znakiem zapytania debaty. W czwartek mówił, że "to nie może być tak", że przedstawiciel partii rządzącej "wybiera sobie kogoś na 'solówkę'" i "media publiczne lecą organizować debatę".

"Sytuacja się zmieniła. Nie pozwolę wykluczyć połowy Polski z wyborów. O ich wyniku mają rozstrzygać ludzie, nie kandydaci z TV na telefon. Telewizja publiczna ma obowiązek bronić zasad wolnych i uczciwych wyborów. Jadę dziś do Końskich, by wystąpić w debacie" – napisał Hołownia dziś (w piątek) na platformie X.

Dodajmy wyraźnie: nie wiadomo, czy debata w ogóle się odbędzie. Hołownia nie był do niej zapraszany. Z opublikowanych dziś sondaży wynika, że jego poparcie wynosi ok. 6 – 7 procent.

Mentzen do Końskich nie jedzie

Sporo większe słupki poparcia ma Sławomir Mentzen. Notuje jednak coraz gorsze wyniki, oddalające go od wizji wejścia do II tury wyborów. On co prawda nie narzekał, że nikt go nie zapraszał do debaty, ale skoro w Końskich będą Trzaskowski, Nawrocki i Hołownia miał uznać, że też pojedzie.