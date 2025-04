Debata w TV Republika. Hołownia znów się popisywał

Prowadzący podkreślali, że nie ma z nimi kandydata KO Rafała Trzaskowskiego . "Gdzie jest Rafał" – skandował tłum. W międzyczasie do debaty dołączyła także Joanna Senyszyn.

Co ciekawe, Szymon Hołownia błysnął dość zaskakującą wypowiedzią. – Musimy zadbać o to, żeby to Niemcy kupowali w Dino, a nie Polacy w Lidlu. Polską energetykę trzeba ustawić tak: polski wiatr, polskie słońce, polski atom, polskie biogazowanie i polskie magazyny energii – padło.