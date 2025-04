Program będzie dostępny w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym, a udział w nim będą mogli wziąć zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Wicepremier zaznaczył, że to inicjatywa, wymagająca stworzenia dużej grupy instruktorów.

– Ten program to będzie wszechstronne przeszkolenie, angażujące zarówno żołnierzy służby czynnej, aktywnej rezerwy, jak również tych, którzy już swoją służbę odbyli i (...) będą się chcieli w to zaangażować, do nich ta oferta również zostanie skierowana – wyjaśnił wóczas podczas konferencji szef MON.