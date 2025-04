Do debaty prezydenckiej w Końskich miało dojść najpierw tylko pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Jednak w piątek niektórzy pozostali kandydaci zaczęli zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu i także pojawili się w tym mieście.

Debata z udziałem Rafała Trzaskowskiego

"Kilkanaście dni temu Karol Nawrocki zaproponował mi debatę. Powiedziałem 'tak'. Dzisiaj dowiaduję się, że bardzo wielu innych kandydatów zmierza do Końskich – mówił Rafał Trzaskowski w nagraniu opublikowanym na portalu X.

Zanim kandydaci weszli do środka, doszło do szarpaniny przed drzwiami hali w Końskich. Do środka próbowali wejść bowiem ludzie z TV Republiki.