Hołowni nagle puściły nerwy podczas debaty. "Czy pan bierze pieniądze od Putina?"

– Jak to dobrze, że wreszcie pan otwarcie położył karty na stole i odsłonił twarz. (...) Pan się martwi o Putina, o jego dobrostan, o jego dobre imię, a ja się martwię o te dzieci, które zostały zamordowane na placu zabaw w Krzywym Rogu kilka dni temu – grzmiał w odpowiedzi na to pytanie Szymon Hołownia (Polska 2050).

– Pan wie, ile one miały lat? Pan wie, kto to zrobił? Zrobił to Władimir Władimirowicz Putin, którego dobrego imienia teraz pan broni. Niech mi pan powie, czy pan bierze pieniądze od Putina, czy pan to robi jako wolontariusz? Putin jest zbrodniarzem wojennym, chcę to panu powiedzieć, jest zbrodniarzem wojennym – mówił polityk Polski 2050.