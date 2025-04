Maciej Maciak też wziął udział w debacie w Końskich. Kim jest ten kandydat?

Maciej Maciak urodził się we Włocławku. To dziennikarz, działacz społeczny i polityk, który kandyduje na urząd prezydenta jako lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju (RDiP).

Maciak przez wiele lat był związany z lokalnymi mediami we Włocławku. W przeszłości był związany z Samoobroną i Bezpartyjnymi Samorządowcami. W 2006 roku kandydował do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, a w 2018 i 2024 roku ubiegał się o urząd prezydenta Włocławka – zdobywając odpowiednio 14,13 i 7,42 proc. głosów. W 2023 roku startował też do Sejmu z list RDiP – uzyskał 1 298 głosów w okręgu nr 5.​