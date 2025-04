Incydent na wiecu Trzaskowskiego. Mężczyzna miał gaz pieprzowy Fot. Przemek Swiderski/REPORTER

Incydent na wiecu Trzaskowskiego. Mężczyzna miał gaz pieprzowy

"Zobaczcie, do czego prowadzi nieustanna nienawiść sączona przez Republikę i wPolsce24. Dziś podczas wiecu mężczyzna, próbował zaatakować uczestników gazem. Był o krok od Rafała Trzaskowskiego" – przekazał w serwisie X Patryk Jaskulski (KO). "To już nie są tylko słowa – to realne zagrożenie. Czas na opamiętanie!" – wskazał.

"Dzisiejsza próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę w czasie otwartego spotkania w Bolesławcu pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję" – dodał do tego premier Donald Tusk. "Plus efekt hejtu prawicowych mediów" – podkreślił.

Przypomnijmy także, że w piątek pracownicy TV Republika chcieli wejść do hali sportowej w Końskich, gdzie odbyła się druga debata prezydencka. Ochroniarze nie wpuścili ich jednak do środka. Doszło do wielkiego zamieszania i przepychanek.

"Proszę się uspokoić. Proszę się cofnąć. Halo, co pan robi!" – słychać głosy na nagraniach, które pojawiły się w sieci.

"Pracownicy TV Republika chcieli wykorzystać fakt, że na debatę transmitowaną przez TVP, TVN24 i Polsat News wjeżdżał Szymon Hołownia i Karol Nawrocki. Wbiegli za bramę" – relacjonowała WP. Byli tam także zwolennicy PiS, którzy skandowali hasło "Wolne media". Niektórzy próbowali szturmować drzwi do hali w Końskich.

Na miejscu pojawili się policjanci. "Pan Tomasz ze sztabu Rafała Trzaskowskiego twierdzi, że został uderzony przez dziennikarza TV Republika. Chciał złożyć zawiadomienie o tej sytuacji, ale policjanci nie chcieli tego robić na miejscu i zaprosili go za godzinę na komisariat" – podała WP.

