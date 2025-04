Pracownicy TV Republika szturmowali wejście na drugą debatę. Doszło do szarpaniny

Pracownicy TV Republika chcieli wejść do hali sportowej w Końskich, gdzie odbędzie się druga debata prezydencka. Ochroniarze nie wpuścili ich jednak do środka. Doszło do wielkiego zamieszania i przepychanek.