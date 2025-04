Nowa pogoda na Wielkanoc

W najbliższą niedzielę (13 kwietnia) przypada za to Niedziela Palmowa. Jest to dzień, który upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, który był witany przez tłumy machające palmami i gałązkami drzew. To wydarzenie, opisane w Nowym Testamencie, stanowi początek Wielkiego Tygodnia i wprowadza wiernych w atmosferę nadchodzącej Wielkanocy.