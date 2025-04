Niedziela Palmowa, która wypada już jutro to szczególny dzień w Kościele katolickim . Tego dnia wierni udają się do kościołów z tradycyjnymi palmami, które symbolizują życie i odrodzenie. Podczas mszy odbywa się uroczyste poświęcenie palm i procesja. To pamiątka radosnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Czy w Niedzielę Palmową obowiązuje post?

Nieodzowną częścią przygotowań do Wielkanocy jest Wielki Post. W tym roku trwa on od 5 marca do 17 kwietnia, ale Kościół katolicki podkreśla, że w tym czasie niedziele traktowane są wyjątkowo. Mimo że Niedziela Palmowa wypada w jego trakcie, to ku zaskoczeniu wielu – nie obowiązuje wtedy post ścisły. Wierni mogą więc spokojnie sięgnąć po mięso, jeśli mają taką potrzebę – decyzja należy do nich.