Tusk zwrócił się do uczestników marszu PiS

Ile osób brało udział w wydarzeniu? "Miło mi poinformować, że jest ok. 100 tys. Polaków na marszu z okazji 1000 lat Polski" – napisał w serwisie X europoseł PiS Patryk Jaki . Polityk w swoim przemówieniu na wydarzeniu przekonywał jak zwykle, że Zachód chce nam odebrać wolność.

Jaki przebieg miał marsz w Warszawie?

Jednocześnie przed godz. 14 stołeczny ratusz poinformował, że na marsz przyjechało do Warszawy ok. 200 autokarów, a ulicami szło 20 tys. uczestników, co cytuje "Polityka".